استعادة ريال مدريد صدارة الدوري

قام نادي ريال مدريد الإسباني بتحقيق نجاح كبير وفوز مقابل ريال مايوركا بثنائية وذلك في المباراة التي تمت إقامتها تبعاً لمنافسات الجولة رقم 31 من الدوري الإسباني، فاستطاع ريال مدريد أن يفوز بمنحة صدارة الليجا برصيد يصل إلى 68 نقطة ويفارق جميع المواجهات مباراة عن التقليدي برشلونة، بينما أصبح مايوركا في المركز 18 برصيد يصل إلى 26 نقطة.

استطاع ريال مدريد أن يسيطر على جميع مجريات الأمور في المباراة حتة الدقيقة 19 بعد ما استطاع لوكا مودريتش أن يمرر كرة جيدة للغاية إلى فينيسيوس جونيور الذي استطاع أن ينفرد بالمرمي حتى سدد اللاعب الشاب من فوق الحارس وتم تسجيل الهدف الأول لفريقه.