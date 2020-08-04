تردد قناة اون تايم سبورت on time sport على نايل سات “أغسطس 2020” الناقلة مباريات الدوري والكأس المصري

نتابع معكم اليوم تردد قناة اون تايم سبورت on time sport والتي تعتبر من أشهر القنوات الرياضية المصرية والعربية، وتصنف من ضمن القنوات الرياضية ذات المحتوى الإعلامي الرياضي المتميز، وتبث تردد قناة اون تايم سبورت on time sport ترددها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات واسع التغطية، والذي يغطي بثه جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط بأكمله.

المدار القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية والجودة 7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 HD 7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 SD

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

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