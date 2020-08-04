استضافة أستراليا ونيزيلندا لمونديال السيدات

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعطاء كلاً من أستراليا ونيوزيلمدا حق السماح لها باستضافة كأس العام للسيدات لعام 2023 وذلك بعد ما تم التصويت لمجلس الفيفا، واستطاع العرض المشترك أن يفوق عرض كوليميا من أجل استضافة البطولة التي يتم العمل على توسيعها لتصل إلى 32 فريق.

ومن الجدير بالذكر أنه البرازيل قامت بسحب عرضها من أجل أن تقوم باستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 وأكد الاتحاد البرازيلي أن الحكومة لم تعتقد نهائياً أنه من المفترض أن يتم توفير ضمانات مالية بسبب الأزمة الصحية التي مر بها العالم وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان له” بسبب التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19، لن توصي الحكومة في الوقت الحالي بتوقيع الضمانات المالية التي طلبها”.