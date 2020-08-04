دورتموند يسحق شالكه برباعية نظيفة في ديربي الجولة 26 من الدوري الألماني

يلتقي اليوم شالكه مع دورتموند في أولى لقاءات الدوري الألماني بعد عودته رسمياً بدون جمهور بعد التوقف الأخير الذي حل على كرة القدم العالمية بسبب الوباء الذي استشرى في العالم كله، حيث قامت ألمانيا بفضل القيادة الرشيدة بتهيئة المناخ العام من أجل عودة الحياة مرة أخرى بعد توقفها لفترة من الزمن، ومنها على سبيل المثال الدوري الأسباني بين شالكه ودورتموند.

موعد مباراة دورتموند وشالكه

يلتقي الفريقين على ملعب سيغنال ايدونا بارك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصراً بتوقيت السعودية وفي الإمارات الساعة الخامسة والنصف، ولمن يريد المتابعة في أي مكان في العالم فإن اللقاء ينطلق في تمام الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش، ويمكن للمتابعين ضبط الوقت الخاص بالمباراة على حسب الدولة.

نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة

وتحتفي مجموعة قنوات بي إن سبورت بعودة الكرة مرة أخرى، حيث يعود المحللين إلى الاستوديوهات ومتعة التحليل الكروي مرة أخرى، حيث قامت القناة بتوجيه حفيظ دراجي للتعليق على لقاء الديربي الألماني على القناة الأولى bein sports hd 1، وتنتظر الجماهير في كافة أنحاء العالم عودة الرياضة مرة أخرى والخروج من الحظر الدائم.

انتهى اللقاء بفوز دورتموند على شالكه برباعية نظيفة بدأ الأهداف هولاند في الدقيقة 28 من الشوط الأول.