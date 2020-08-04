تحديد مستقبل البطولات الإفريقية في يوم 28 من الشهر القادم

قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعمل على عقد ثلاثة اجتماعات في يوم 28 من الشهر القادم وذلك من أجل العمل على دراسة مستقبل جميع المنافسات الإفريقية في ظل الوضع التي تواجه قارة إفريقيا، قام مصادر قريبة من الاتحاد الافريقي بالإعلان عن عقد الكاف باجتماع للجنة الطبية من أجل الحديث عن الوضع وعن جميع الامور الطبيبة التي قام الكاف باتخاذها من اجل قيام مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.

وقامت لجنة المسابقات في الكاف بعقد اجتماعاً من أجل القيام بوضع جميع التصورات الخاصة بإجراء العصبة والكاف بجانب عقد اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا للأمم من أجل مناقشة احتمال تأجيل الكان الذي من المقرر ان يتم تنظيمه في عام 2021.