ضرب نيوكاسل شيلفيد ثلاثة في الدوري الثاني

قام فريق نيوكاسل يونايتد بتحقق فوز كبير وذلك على نظيره شيفيلد وذلك على منافسه شيلفيد يونايتد وذلك بثلاثية نظيفة للغاية وحدث ذلك في المباراة التي أجريت على ملعب سانت جيمس بارك وذلك الأمر تبعاً للمنافسات التي تقوم للجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر أن الفريقين فشلوا في تهديد مرمى الآخر وذلك طوال الشوط الأول، فكان اللعب منحصر في منتصف الملعب فقط طوال فترة الشوط ولم يستطيع أي فريق في النجاح على فرض طريقة لعبه على الطريق الأخر، بينما في الشوط الثاني استطاع لاعبو نيوكاسل أن ينقضوا على اللعب وأن يقوموا بسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كلاً من ماكسيمين ومات ريتشي وجولينتون.