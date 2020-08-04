مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن هندرسون هذا الصيف

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رفضه التخلي عن حارسه المعار إلى شيفيلد يونايتد دين هندرسون،حيث انه كان متألقا هذا العام بدرجة لفتت أنظار العديد من الأندية له، ولكن ينتظر عودته لأولد ترافورد هذا الصيف، حيث لا يرى النادي الانجليزي إمكانية للتخلي عن خدماته.

وبحسب ما نشرته شبكة ESPN، فان مسؤولو الشياطين الحمر في «هندرسون» ينظررون لمستقبل حراسة المرمى بالنادي، لذا لن يقبلوا برحيل اللاعب بشكل نهائي في الصيف بالرغم من تواجد الإسباني ديفيد دي خيا حاليًا، كما أشارت الشبكة أن اليونايتد قد يقبل خروج الحارس صاحب الـ 23 عامًا في إعارة جديدة، إذا كان هو يرغب في المشاركة بشكل أساسي خارج أولد ترافورد.