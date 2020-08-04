المدرب الأفضل.. ليفاندوفيسكي يختار بين كلوب وجوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اختار البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني المدرب المفضل له بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، والكتالوني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتدرب ليفاندوفيسكي تحت قيادة الثنائي (كلوب وجوارديولا) حينما كان الألماني مدربًا لبوروسيا دورتموند، وبعدما انتقل اللاعب البولندي إلى بايرن ميونخ تدرب أيضًا تحت قيادة جوارديولا.

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وخلال تصريحات لصحيفة ESPN سُئل ليفاندوفيسكي عن المدرب الأفضل بالنسبة له وقال: "أعتقد كلوب الأفضل بالنسبة لي، ويأتي بعده بيب جوارديولا".

وتابع: "كلوب له وجهان، يمكنك أن ترى وجه للأب وفي نفس الوقت وجه المدير الفني".

ولعب ليفاندوفيسكي تحت قيادة كلوب في 186 مباراة سجل 102 هدفًا وصنع 42 تمريرة ناجحة، بينما لعب تحت قيادة جوارديولا 100 مباراة سجل 67 هدفًا وصنع 19 تمريرة ناجحة.