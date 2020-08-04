صدقي: تجديد إستعاردة ماهر ومحسن مؤجل لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة،إن ناديه ينتظر الإنتهاء تمامًا من الموسم الكروي الحالي من أجل بدء التفاوض مع النادي الأهلي بخصوص تجديد استعارة الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365 ": فور انتهاء الموسم الحالي سنبدأ في الحديث مع الثنائي لمعرفة رأيهما في البقاء داخل النادي السكندري من عدمه،كما أننا لا نعرف حتي الآن موقف الأهلي منهما وهل سيتم الاستعانة بأحدهما مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد أم سيجدد النادي إعارتهما سواء لسموحة أو لأي فريق أخر".

وأتم :" أتمني بالطبع بقائها معنا في الموسم الجديد لكن لم يحدث حتي الآن أن تفاوضنا معهما وهذا الملف مؤجل لحين الانتهاء من الموسم الحالي والذي سيشهد ضغط كبير في المباريات وبالتالي نريد أن نركز في كل مواجهاته لتحقيق نتائج جيدة".