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وزارة الرياضة تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب

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فى ضوء الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة احتفالا باليوم العالمي للشباب ، يومي 12-13 أغسطس الجاري ، تحت شعار "2020 .. اشتراك الشباب في الجهود الدولية".

أعلنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات تلك الاحتفالات.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف

صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدا لجهود الحكومة المصرية علي دعمها لتنمية الشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقا من ايمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية ، واعترافا بدور الشباب الذي لا غني عنه علي المستوي الوطني وكذلك علي مستوي العمل متعدد الأطراف
وتهيب الوزارة بجميع الشباب الراغبين فى المشاركة من المرحلة العمرية من 18 – 35 عاماً ملء الاستمارة الخاصة بذلك والتعرف على جميع الفعاليات التى سيتم تنفذها على مدار اليوم من مناقشات والعاب ومبادرات مختلفة  وذلك من خلال الرابط
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