وزارة الرياضة تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب

فى ضوء الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة احتفالا باليوم العالمي للشباب ، يومي 12-13 أغسطس الجاري ، تحت شعار "2020 .. اشتراك الشباب في الجهود الدولية".
أعلنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات تلك الاحتفالات.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف
وتهيب الوزارة بجميع الشباب الراغبين فى المشاركة من المرحلة العمرية من 18 – 35 عاماً ملء الاستمارة الخاصة بذلك والتعرف على جميع الفعاليات التى سيتم تنفذها على مدار اليوم من مناقشات والعاب ومبادرات مختلفة وذلك من خلال الرابط
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