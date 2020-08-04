رودريجو: نيمار الأفضل في العالم .. وأسطورة زيدان كانت ترعبني

أشاد البرازيلي رودريجو لاعب ريـال مدريد بمواطنه نيمار وبأنه الأفضل في العالم كلاعب واصفاً إياه بالبطل، لما قدمه لمنتخب السامبا والأندية التي لعب معها.

وقال رودريجو في مقابلة مع قناة "العربية": لا أقارن نفسي بنيمار، كل شخص لديه أسلوبه، بالنسبة لي نيمار أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل لاعب برازيلي في الوقت الحالي لذا صعب المقارنة، لأنه بطل، وقام بالكثير من الأمور الجيدة للمنتخب ولأنديته.

وأضاف رغم ماتعرض له من اصابات فهو لاعب مميز والأفضل فهو مثال أعلى بالنسبة لي وللكثير من اللاعبين في البرازيل نيمار لديه شعبية عالية.

وأضاف: كاسيميرو من دون شك مصدر إلهام بالنسبة

لي، حقق الكثير في حياته المهنية، إنه قائد ولاعب مهم.

وعن انتقاله إلى ريال مدريد قال: كان لدي حلم أن العب في ريال مدريد بالتحديد، أبي وعائلتي دائما كانوا يريدونني أن ألعب خارج البرازيل وهم يدركون جديا أن حلمي هو هذا النادي العريق.

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وقال لا ننسى أن هذا النادي مر عليه الكثير من اللاعبين البرازيليين بالنسبة لنا هم أساطير وتركوا بصمة كبيرة هنا في القلعة البيضاء، لذلك عندما جاء الخبر من ريال مدريد، كان أمرا رائعا بالنسبة لي وللعائلة كلها،

وقررنا أنه علينا القدوم إلى المدينة الإسبانية.

وواصل: أجد الكثير من الدعم في النادي من قبل زملائي، ولدي الكثير من الأصدقاء خاصة البرازيليين مثل مارسيلو وكاسيميرو وفينيسيوس وميليتاو.

وتطرق رودريجو إلى عمله تحت إشراف المدرب زيدان، موضحا: لم أكن أعرفه من قبل، ولكني أعرف أنه أسطورة كرة القدم الفرنسية، وكنت أشاهد له المباريات والأخبار التي تتحدث عنه وعن إنجازاته.

وقال: عندما جئت إلى النادي الموسم الماضي لم يكن هنا، ثم جاء وتعرفت عليه، كنت خائفا في البداية، وكنت ارتجف، لكنه دائما ما يعاملني بشكل رائع وتعلمت منه الكثير.

وحول مشواره ومستقبله مع الفريق قال: أنا أحب البقاء في مدريد، أريد أن أبني مسيرتي الكروية العالمية أنا في أفضل فريق في العالم، بالطبع لا أريد المغادرة، في الوقت الحالي تركيزي كله على القميص الأبيض.