موعد مباراة اتحاد جدة وأبها فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة فريق أبها على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق اتحاد جدة الجولة الـ٢٣ هو يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة، حيث استطاع الفريق تحقيق الفوز في 6 مباريات فقط، والتعادل في 5 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في 11 مباراة.

بينما يدخل فريق أبها هو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 10 مباريات.

موعد مباراة الاتحاد وأبها القادمة:

تقام مباراة الاتحاد ضد أبها في تمام الساعة الـ 6:15 مساءً بتوقيت مصر، الـ 7:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها: تذاع مباراة الاتحاد

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ضد أبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة أبها:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي. خط الدفاع: منصور الحربي - حمدان الشمراني - برونو أوفيني - سعود عبد الحميد. خط الوسط: عبد الإله المالك - خالد السميري - أنيس البدري - رومارينيو - عبد الرحمن العبود. خط الهجوم: فهد المولد.

التشكيل المتوقع لأبها:

حراسة المرمى: علي محمدي. خط الدفاع: ساري عمرو - أمين عطوشي - نادي عبد الله الشراري - أسامة عاشو. خط الوسط: كريم العواضي - سليم بوخنشوش- حسن القيد - عبد الله القحطاني - عمار النجا. خط الهجوم: فراس شواط.