الشباب والرياضة تعلن مد فترة استلام أعمال مسابقة تصميم البوستر الدعائي لمدينة العلميين الجديدة

تعلن وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي، مد فترة استلام اعمال مسابقة فنية لتصميم بوستر دعائي عن مدينة العلميين الجديدة للشباب ، حتي 10 أغسطس الجاري ، والذي يوضح معالم المدينة سياحياً ويبرز تطلعات الدولة للمستقبل من خلال مدن عصرية متطورة تبرز الطبيعة الخاصة بالمنطقة.

‎ويشترط ان تكون الابعاد الخارجية للبوستر الدعائي 40*60 سم ، بالإضافة إلي استخدام الصور والرسوم الخاصة

والمؤثرات الموضحة لتفاصيل البوستر من خلال الحاسب والبرامج الجرافي كية واستخدام المؤثرات الخاصة ، و ان يكون البوستر مبتكرا من حيث اختيار العناصر والالوان والمؤثرات الفنية وغير منقول او محرف من تصميم سابق و تتناسب العناصر المختارة مع التعبير عن الموضوع المطروح للمسابقة ، ولابد ان يظهر في البوستر جوانب الافادة من الدورة المطروحة لتصميم البوستر من قبل الوزارة .وبالنسبة لجوائز المسابقة فتمنح ثلاثة جوائز مالية علي ان يحصل المركز الأول علي 5000 جنية ، والمركز الثاني يحصل علي 4500 جنية ، والفائز الثالث يحصل علي 4000 جنية‎وعلي المشاركين ارسال الاعمال على بوابة وزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط :-https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=posterالجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة نفذت دورة اون لاين في مجال تصميم البوستر الدعائي للمتابعة على يوتيوب الشباب والرياضة :ورش تعلم تصميم البوستر الدعائي.