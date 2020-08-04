شاهد.. لاعبو المصري يجرون مسحة كورونا للمرة السابعة

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح اليوم بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب، المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدم إصابة الجميع بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وتعد هذه المسحة الطبية هي السابعة، حيث سبق للفريق الخضوع لست مسحات من قبل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان، علمًا بأن تلك المسحة والتي تأتي قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة والتي تجمعه ونظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس، سيتم إجراءؤها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار للفريق الخضوع لست مسحات من قبل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان، علمًا بأن تلك المسحة والتي تأتي قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة والتي تجمعه ونظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس، سيتم إجراءؤها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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