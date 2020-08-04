موعد مباراة أهلي جدة و الحزم فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

يحل فريق أهلى جدة ضيفا ثقيلا على فريق الحزم في المباراة التى ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة ال ٢٣ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق أهلي جدة الجولة ال٢٣ هو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة. بينما يحتل الحزم المركز الثاني عشر

برصيد 4 نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة و الحزم والقنوات الناقلة :

تقام مباراة أهلي جدة والحزم في تمام الساعة ٨:١٥ بتوقيت مصر ، ٩:١٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ١٠:١٥ بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة اهلي جدة والحزم : تذاع مباراة أهلي جدة و الحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية.

تشكيل اهلي جدة المتوقف لمواجهة الحزم : حراسة المرمى: ياسر المسيليم. خط الدفاع: لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - محمد آل فتيل - سعيد المولد. خط الوسط: حسين عبد الغني، إلفيس ساريتش، عبد الرحمن غريب، ماركو مارين، يوسف البلايلي. خط الهجوم: عمر السومة. التشكيل المتوقع للحزم : حراسة المرمى: مليك عسله. خط الدفاع: سيف القشطة، عبد الله الشمري، فاجنر أليماو. خط الوسط: نايف الموسى، لويز فيليبي، إدريس فتوحي، أسامة الخلف. خط الهجوم: جوناثان كافو، يوسف عمر، عبد الكريم يودا.