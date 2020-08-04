زي النهاردة .. الأهلي يهزم ريال مدريد احتفالا بلقب نادي القرن

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، الذكرى الـ19 لفوز الأهلي على ريـال مدريد وديًا بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي عام 2001، احتفالًا بفوز المارد الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي.

وفاز الأهلي بهدف دون رد بعدما راوغ حسام غالي لاعب الفريق حارس مرمى ريـال مدريد، ثم مرر الكرة إلى صنداي النيجيري في مواجهة المرمى الخالي ليودعها الشباك.

وأقيمت المباراة تحت عنوان "مباراة القرن"،

حيث فاز الأهلي باللقب على مستوى قارة أفريقيا، ويواجه ريـال مدريد نادي القرن في قارة أوروبا.

الأهلي خاض اللقاء بتشكيل مكون من:

عصام الحضري

سعيد عبد العزيز - أشرف أمين - شادي محمد - وائل جمعة

أحمد أبو مسلم - هادي خشبة - حسام غالي - محمد جودة

خالد بيبو - علاء إبراهيم

أما ريـال مدريد فخاض اللقاء بتشكيل مكون من:

Advertisements

سيزار

روبرتو كارلوس - فيرناندو هييرو - كارانكا - جيرمي

ميكاليلي - هيليجيرا

لويس فيجو - زين الدين زيدان

سافيو - راؤول جونزاليس

وقدم الأهلي مباراة قوية أمام ريـال مدريد وحرمت العارضة الفريق من مضاعفة الأهداف مرتين، الأولى من علاء إبراهيم بعدما راوغ مدافع الريـال وسدد على يمين الحارس ترتد من العارضة، كما لعب خالد بيبو كرة "لوب" من فوق سيزار ترتد من العارضة إلى يد الحارس.

والجدير بالذكر أن الأهلي واجه إيه إس روما الإيطالي أيضًا ضمن احتفالاته بلقب نادي القرن، ونجح في الفوز عليه 2/1، بهدفي إبراهيم سعيد وإيفيلينو، وأحرز لروما وقتها مونتيلا.