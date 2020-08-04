رياضة | نجم الزمالك يقترب من الرحيل بقرار كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يقترب من الرحيل بقرار كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استقر بشكل رسمي على رحيل محمد عنتر نجم الفريق على سبيل الإعارة في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت أحد المصادر في الزمالك أن كارتيرون ليس لديه أي قناعات فنية بمستوى عنتر الفني أو حالته البدنية ويرحب برحيله على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أنه هناك اتجاه داخل الزمالك لعرض عنتر على سبيل الإعارة أو فتح الباب أمام دخوله في صفقة تبادلية في ظل عدم تحقيق الفريق أي استفادة منه في الفترة الماضية.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.