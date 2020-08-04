رياضة | تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادى برشلونة الإسباني نظيره نادى نابولي الإيطالي يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستعود من جديد بعد أن توقفت لأكثر من 6 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين برشلونة الاسباني أمام نظيره نابولي الإيطالي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادى برشلونة الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب نظيره نادى نابولي الإيطالي فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت باولو الدولي بمدينة نابولي.