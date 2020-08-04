رياضة | بيراميدز يصدم الزمالك بشأن دونجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الزمالك بشأن دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب العديد من جماهير وعشاق نادي الزمالك، موعد الإعلان عن صفقة انضمام نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، إلى قلعة ميت عقبة.

انتقال عماد دونجا إلى الزمالك

كشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، لمدة أربعة مواسم ونصف.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن، مسؤولي الزمالك فتحوا خطوط اتصال مع نظرائهم في بيراميدز، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

وتابعت المصادر أن مسؤولي بيراميدز، طلبوا مهلة لما بعد انتهاء مباريات الفريق السماوي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل التفاوض على انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك.

ويرى مسؤولو بيراميدز أن دونجا عليه التركيز مع الفريق في قادم المباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث بلغ الفريق دور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.