رياضة | فايلر يطالب عبدالحفيظ بمنع اللاعبين من وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب عبدالحفيظ بمنع اللاعبين من وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل التناقش حول بعض الأمور الخاصة بالفريق.

وطالب فايلر من مدير الكرة، بضرورة فرض الحظر الإعلامي على اللاعبين، وعدم خروج أي لاعب للتحدث عبر وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المكتوبة.

جاء طلب فايلر، من أجل فرض حالة التركيز داخل الفريق خاصةً أن الفريق سيكون مرتبط بعدة مباريات هامة، خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء يوم 9 أغسطس المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.