رياضة | تورينت يكشف نصيحة جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر تورينت يكشف نصيحة جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني دومينيك تورينت الذي تم تقديمه الإثنين كمدرب جديد لفلامنجو أن السنوات العشر التي قضاها مساعدا لبيب جوارديولا "الأفضل في العالم"، ساعدته على التعلم وتولي الآن مسئولية فريق من الطراز العالمي.

وقال تورينت في مؤتمر عبر الهاتف تم خلاله تقديمه للنادي "لقد كانت عشر سنوات مهمة من العمل معا، لأنه حين تكون مع الأفضل في العالم تتعلم الكثير وتكون لديك فلسفة مماثلة له".

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وعمل تورينت بين 2008 و2018 مع جوارديولا في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، حتى وافق في 2018 على تولي تدريب نيويورك سيتي الأمريكي قبل أن يتركه العام الماضي، ووافق الآن على تولي قيادة بطل الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادورس.

وقال "أنا على ثقة الآن بأنني مستعد لقيادة أي فريق في العالم"، معربا عن شكره لنصيحة جوارديولا بقبول عرض فلامنجو.

وقال: "حين عرف (بيب) باهتمام فلامنجو، قال لي ألا أترك هذه الفرصة الفريدة تفلت مني وشجعني على قبول هذا التحدي الجديد".