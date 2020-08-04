رياضة | الكشف عن موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء بدروي أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء بدروي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو نادي الزمالك، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يخطرهم فيه، بموعد مباراتي الفريق الكروي الأول، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مبارتي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء في دور قبل النهائي من البطولة القارية، بجولة الذهاب في المغرب أحد يومي 25 و26 سبتمبر، والعودة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.

من جانبه طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسؤولي الزمالك، بتحديد الموعد النهائي لجولة الإياب في القاهرة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قرر إقامة لقاءات دور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة قبل التراجع عن الأمر وإعادة نظام الذهاب والإياب مرة أخرى.