رياضة | في ذكري انتصاره على ريال مدريد.. تعرف على أشهر 10 مواجهات للأهلي ضد الأندية العالمية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر في ذكري انتصاره على ريال مدريد.. تعرف على أشهر 10 مواجهات للأهلي ضد الأندية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الثلاثاء، ذكري الانتصار التاريخي للأهلي على نظيره ريال مدريد بهدف دون مقابل سجله النيجيري "صنداي أبييجي" لاعب الأحمر، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 60 ألف مشجع، في مباراة الاحتفال بلقب "نادي القرن".

وتقابل النادي الأهلي مع العديد من الأندية العالمية خلال تاريخه الطويل في مباريات ودية مع أندية من مختلف دول العالم، حقق في بعضها انتصارات تاريخية، وتلقي هزائم مدوية في البعض الآخر.

وفي ذكري الانتصار التاريخي للأهلي على ريال مدريد يستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز مواجهات المارد الأحمر ضد الأندية العالمية عبر تاريخه الطويل:-

- برشلونة 1960:

تقابل الأهلي مع برشلونة الإسباني في أبريل 1960 وخسر المارد الأحمر بنتيجة 6 – 1، وسجل هدف الفريق الأهلاوي (طه إسماعيل).

- بنفيكا 1962:

حقق الأهلي فوزا تاريخيا على نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جمعت الفريقين في مايو 1962، سجل أهداف الأحمر (طه اسماعيل "هدفين" – بدوي عبد الفتاح).

- سانتوس 1970:

تلقي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام فريق سانتوس البرازيلي بخماسية نظيفة في مباراة جرت بين الفريقين في مارس عام 1973.

- اوستريا فيينا 1976:

تقابل الأهلي مع فريق اوستريا فيينا بطل النمسا في 23 أغسطس لعام 1976 وفاز المارد الأحمر 3-1 سجل الأهداف (مصطفي عبده "هدفين" - محمود الخطيب "هدف").

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- بايرن ميونيخ 1977:

تغلب فريق الأهلي على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف في مباراة جمعتهما في ديسمبر 1977، سجل أهداف المارد الأحمر (محمود الخطيب – شريف عبد المنعم).

- ستيوا بوخارست 1986:

فاز فريق الأهلي على نظيره ستيوا بوخارست بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما عام 1986.

- روما 2002:

فاز النادي الأهلي على فريق روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين في أغسطس 2002، سجل ثنائية الأحمر (ابراهيم سعيد - ايفيلينو).

- أياكس 2003:

فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي علي نظيره النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في يناير لعام 2003، سجل هدف المارد الأحمر (وائل جمعة)، وسجل النجم المصري أحمد حسام ميدو وقتها في شباك الفريق الأهلاوي.

- برشلونة 2007:

تلقي فريق برشلونة هزيمة ثقيلة ضد فريق الأهلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما 24 أبريل لعام 2007

- بايرن ميونيخ 2012:

آخر مباريات الأهلي ضد الأندية العالمية كانت أمام فريق بايرن ميونيخ في يناير 2012، في العاصمة القطرية الدوحة وخسر المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل للفريق الأهلاوي اللاعب (محمد بركات).