الامارات | استئناف المزيد من الأنشطة الرياضية في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المزيد من الأنشطة الرياضية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، السماح باستئناف المزيد من الأنشطة الرياضية في الإمارة، مع استمرار التشديد على اتباع كل الاجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم الدورية، والالتزام بالحصول على موافقة خطية من المجلس.
وتشمل الأنشطة الألعاب المائية والأنشطة التدريبية في الفنون القتالية والدفاع عن النفس في الأندية الخاصة للتدريب الفردي، وبعض الأنشطة للفئات العمرية تحت 12 سنة.
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