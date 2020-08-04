شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحاول ضم موهبة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن فريق بايرن ميونخ الألماني يتمسك بضم موهبة برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من رفض الفريق الكتالوني التخلي عن اللاعب.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن «بيدري» لاعب برشلونة جذب العديد من أنظار الأندية الأوروبية، خاصة بسبب أسلوب لعبه المتميز وشخصيته داخل الملعب، وفي مقمدة هذه الأندية الفريق البافاري العريق.

وأكدت الصحيفة أن إدارة البايرن تواصلت مع «إيريك أبيدال»، السكرتير الفني لفريق البرسا، من أجل الحصول على خدمات على سبيل الإعارة، ولكن الرد على إدارة النادي البافاري كان الرفض.

وأوضحت الصحيفة، أن البايرن لم يكتفي بالرفض، ولكن حاول مرة أخرى عن طريق رئيس النادي، كارل رومينيجه، حيث اتصل بماريا جوسيب بارتوميو رئيس البارسا، في محاولة منه لإقناع الإدارة الكتالونية للتخلي عن اللاعب بالإعارة، ولكن كان الرفض أيضاً هو عنوان هذا الاتصال.

وقالت «موندو ديبورتيفو» أن البايرن سيتخلى عن خيار الإعارة، وسيحاول شراء اللاعب نهائياً وتجهيز الأموال المطلوبة لضم اللاعب، ولكن إدارة برشلونة لن تتخلى عنه وأن مستقبله غير قابل للتفاوض تحت أي مسمى.

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