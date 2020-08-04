شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: الإسماعيلي يستعد للدورى بفترة إعداد شاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن الفريق يستعد بكل قوة لاستئناف الدورى من خلال فترة اعداد شاقة تشمل تدريبات على فترتين بجانب سلسلة من التجارب الودية القوية.

وأضاف:«نعانى من أزمة ضيق الوقت، وأرى أن عودة المسابقة بشكل سريع هو لارضاء بعض الأندية بعينها كان يجب الاعداد لانطلاق دورى جديد بشكل افضل وبعد استعادة كافة اللاعبين لجاهزيتهم بعد التوقف الطويل» .

وواصل: «قمت بمنح مجدى وفوزى مباريات كاملة من أجل تجهيزهم لاستئناف النشاط، والمتألق هو من سيظل متواجدا بشكل أساسى مع الفريق» .

وأبدى مدرب حراس الدراويش رضاه عن أداء الحراس فهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل استعادة مسيرة التألق، وأتمنى أن تكون مواجهة المصرى البورسعيدى بداية الطريق لعودة الانتصارات وتحسين مركزنا بجدول مسابقة الدوري .

ويحل الإسماعيلى ضيفاُ على المصرى منتصف أغسطس الجارى لحساب الجولة الــ19 من عمر المسابقة المحلية.

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