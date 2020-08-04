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شكرا لقرائتكم كيف طبق أسوان إجراءات التباعد الاجتماعى فى المحاضرات الفنية؟ 4 لقطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناي أسوان، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها بعد غد الخميس عقب فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.
وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعاداً لضربة البداية بعد استئناف الدوري والتي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.
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في سياق آخر، يستقبل اليوم الثلاثاء، نادي أسوان طلبات الترشح على المقعد الشاغر في مجلس إدارة النادي والذي بقي شاغرًا بوفاة تامر محمد ماضي عضو المجلس السابق، ويستقبل نادي أسوان أوراق المترشحين للمنصب بداية اليوم، حتى يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، كما دعا مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، جمعيته العمومية للانعقاد 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي.
واستأنف أسوان تدريباته السبت الماضي، استعدادًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في التاسع من أغسطس الجاري ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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