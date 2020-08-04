شكرا لقرائتكم نتيجة الثانوية العامة.. حازم إمام يحصل على مجموع 75% ويلتحق بكلية التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتمد بعد قليل، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج، وسوف تتاح النتيجة اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، وسيوجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعى ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويسترجع الخليج 365 المجموع الذي حصل عليه عدداً من نجوم الكرة المصرية، حيث حصل حازم أمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق على مجموع 75 % بالثانوية العامة ليلتحق بكلية التجارة، لكنه في أول ترم بالكلية رسب في 5 مواد من أصل 5 مواد.

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وعلى جانب آخر، طالب حازم إمام، مسئولى اتحاد الكرة بإصدار تعليمات صارمة لإعادة الانضباط بين أندية الدورى، من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وقال الثعلب الصغير : "إزاى يا جماعة فريق طنطا وطلائع الجيش والمصرى عاملين معسكر فى برج العرب وقاعدين فى فندق واحد؟، فين الالتزام ممكن حالة واحدة تضيع ثلاثة فرق بالكامل زى ماشوفنا الوضع فى الإنتاج الحربى".

وأضاف إمام: "واضح أن الأندية مش ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعشان كدا اتحاد الكرة لازم يصدر قرارات صارمة يفرضها على الكل لإيقاف هوجة الاصابات التى ضربت أندية الدورى بالأمس".

وفى وقت سابق، أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بجاهزية لاعبى القلعة البيضاء رغم طول فترة توقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت: "عجبنى جدا ودية الزمالك وسموحة لاعبى الفريقين وزنهم حلو، وبالذات لاعبى الزمالك توقعت ظهور "جناب" وأوزان زائدة للغاية بعد فترة توقف طويلة 4 أشهر، ولكن للأمانة لازم نشيد باللاعبين وجاهزيتهم، خاصة أننا كشعب لينا أسلوب حياة بيحب الأكل والعشاء بليل".