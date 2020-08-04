شكرا لقرائتكم الزمالك يظهر في الدورى التركى أمام جالطة سراى.. شاهد واحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر نادى سامسون التركى بزى مشابه تماما بزى نادى الزمالك، حيث لعب بقميص أبيض به خطين حمر مماثلين بتيشيرت القلعة البيضاء، في المباراة التي لعبها أمام جالطة سراى التركى.

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا صورا للاعبي سامسون سبور يشبهون لاعبي نادى الزمالك "أيمن حفني – طارق حامد – كاسونجو كابونجو – محمد عنتر ".

يواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام بعد غد، الخميس، على ستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التي جاءت بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يواصل الزمالك حاليًا تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضاً في بطولة الدورى.

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واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على إشراك أحمد زيزو، صانع ألعاب الفريق، في مركز الجناح الأيسر أمام المصرى لتعويض غياب المغربى أشرف بن شرقى الجناح الأيسر للفريق مع الدفع بإسلام جابر في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب المغربى محمد أوناجم حيث يغيب الثنائى المغربى عن الزمالك لتواجدهم في المغرب طوال فترة التوقف الكروى حيث تم تأجيل موعد عودتهم أكثر من مرة بسبب ظروف الطيران ومن المقرر بشكل نهائي أن يعود الثنائى خلال الساعات القادمة إلى القاهرة، قادمين من مدينة دبى الإماراتية بعد اللجوء إلى الطيران من المغرب إلى الإمارات ثم إلى القاهرة من أجل إعادة الثنائى لعدم وجود رحلات طيران مباشرة من المغرب لمصر خلال الوقت الحالي.