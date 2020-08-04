شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تفاضل بين معروف ومحمد عادل لإدارة لقاء الزمالك والمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عادل و محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصري المقرر لها الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة ال14 للدوري.

استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد و عزب حجاج مدير اللجنة علي تعيين حكمين دوليين او من ابنهبة في معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

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علم " اليوم السابع " ان سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الاهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

في سياق متصل كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

يستأنف مباريات الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجاري.