شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم : جبت 61% وانضميت للفريق الأول بالأهلى فى أسبوع واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد شريف عبد المنعم نجم القلعة الحمراء السابق ذكرياته مع الثانوية العامة ، و خاصة يوم إعلان النتيجة ، حيث قال أنه في هذا التوقيت كان قد انضم للفريق الأول بالقلعة الحمراء ، و لم يذهب لمعرفة النتيجة بل أن والده هو الذى ذهب الى المدرسة و أحضرها .

وقال عبد المنعم في تصريحات خاصة أنه حصل على مجموع ليس كبيرا وهو 61% ، ولكن رد فعل الأسرة لم يكن عنيفا ، بل قالوا " الحمد لله انه عدى ونجح " ، والتحقت بعد ذلك بالمعهد العالى للدراسات التعاونية .

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و 2 بنات ، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.