شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين محمد عادل ومعروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عادل ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى، المقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى.

واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

وعلم ”الخليج 365” أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

Advertisements

وفي سياق متصل كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

ويستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجارى.