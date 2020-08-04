شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يرتدى دعامة لتثبيت الكاحل لسرعة عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى دعامة لتثبيت منطقة الكاحل أملاً فى سرعة عودته للملاعب، بعد أن قام الجهاز الطبي بحقنه بالبلازما ضمن خطة علاجه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وبدأ مدافع الأهلى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة، وأكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن اللاعب يؤدي جلسات علاج طبيعي في الجيم، كما يؤدي تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج، وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته أول أمس الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على أجازة العيد استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن الأشعة التى خضع لها ياسر إبراهيم كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، مُشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية ، لذا تم وضع برنامج تأهيل خاص للاعب سيبدأ تنفيذه سريعاً.

ومن المؤكد أن يفقد الأهلي جهود ياسر إبراهيم خلال عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، وتشير الدلائل إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربياً ليفقتد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.