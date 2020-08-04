محمد يوسف لـ"سوبر كورة": أحمد فتحى خدع الأهلى.. وانضمام طارق حامد للأحمر وارد

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فرضت عقوبات قاسية على صلاح محسن وأكرم توفيقفكرت فى الاستقالة فى عهد لاسارتى
انضمام طارق حامد للأهلى وارد
أحمد فتحى خدع الأهلى
حسام عاشور لابد أن يتعلم من الخطأ
واحد من القلائل الذين نجحوا فى الوظائف الإدارية والفنية فى مجال كرة القدم، فكان لاعباً كبيراً وخاض تجربة احترافية رائعة، ودخل المجال التدريبي وحقق إنجازات كبيرة أبرزها فوزه مع الأهلي بآخر بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أنه نجح بشدة في فترة عمله كمدير للكرة داخل القلعة الحمراء حتى نال ثقة الجميع وأصبح واحد من المطلوبين دائماً للعمل داخل الأهلي.
محمد يوسف تحدث في حوار لـ"سوبر كورة" عن الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة بتجربته فى القلعة الحمراء التى عمل خلالها، ضمن أكثر من جهاز فنى وفى أكثر من منصب، وكذلك تحدث عن بدايته ورأيه في العديد من الأمور التى تحدث على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..
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