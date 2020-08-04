شكرا لقرائتكم خبر عن اسئتناف دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف، اليوم الثلاثاء، منافسات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بالجولة الثالثة من الدور الثانى، وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الأهلى مع الجزيرة وهليوبوليس مع حدائق الأهرام والطيران مع الحوار وسموحة مع سبورتنج على صعيد المجموعة الأولى.

بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كل من البنك الأهلى مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع المعادى والزمالك مع الزهور والأوليمبى مع طلائع الجيش.

وتستأنف غدا الأربعاء مسابقة مرتبط محترفين 2000 بالجولة السادسة التى ستشهد 7 مباريات بين كل من:

المجموعة الأولى..

الأهلى أمام الاوليمبى

سموحه أمام سبورتنج

الزهور أمام طلائع الجيش

جزيرة الورد أمام الحوار

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المجموعه الثانية..

الزمالك أمام الجزيره

المعادى أمام هليوبليس

حدائق الاهرام أمام الطيران