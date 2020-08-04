شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. نجوم المستطيل الأخضر فى ميزان أهل القمة والقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فى الشارع المصرى الآن فوق صوت نتيجة الثانوية العامة، ومثل انتظار ركلات الحظ الترجيحية التى تكافئ في أغلب الأحيان الفريق المجتهد وتنحاز إلى جانبه، ترقب الآلاف من الطلاب نتيجة الثانوية العامة، التى ستلعب دوراً حاسماً فى تحديد مستقبلهم فى السنوات المقبلة.

وبين هوس كليات القمة والقاع يدور الجميع باحثين عن الهدف القاتل فى الدقيقة الأخيرة الذى ينعش الآمال ويحقق الطموحات ويثلج صدور الآباء، ومثلهم مثل جميع الطلاب عاش نجوم الكرة تلك اللحظات فى ترقب وانتظار لنتيجة الثانوية العامة، وعاشوا أيضاً لحظات الفرح بتكليل جهودهم ومسيرتهم العلمية جنباً إلى جنب مع مسيرتهم الرياضية.

ولأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع يرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز ما حققه نجوم الكرة فى الثانوية العامة:

ـ شريف إكرامى

حارس مرمى النادى الأهلى ونجل إكرامى الشحات وحس أفريقيا حصل على 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ـ عمرو بركات

صانع ألعاب الأهلى سابقاً حصل أيضاً على مجموع 98، والتحق بكلية الهندسة.

ـ محمود فايز

المساعد والمترجم الخاص بهكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني حصل على مجموع 93%.

ـ عمر جابر

ظهير أيمن بيراميدز حصل على مجموع 96%.

ـ محمد ناجى جدو

مهاجم الجونة حصل على مجموع 86%.

ـ وائل جمعة

مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق 84%.

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ـ أسامة نبيه

مدرب المنتخب السابق 64%، والتحق بكلية التربية الرياضية.

ـ محمد فاروق

لاعب الأهلي السابق حصل على 76%، والتحق بكلية التجارة جامعة عين شمس.

ـ مصطفى يونس

لاعب الأهلي السابق 58%.

ـ محمود حسن تريزيجيه

صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى والمنتخب 55%.

ـ رمضان صبحى

صانع ألعاب النادى الأهلى 60.98%.

ـ محمد صلاح

لاعب المنتخب الوطني وليفربول حصل على شهادة الدبلوم الفني بمجموع 52.8%.

ـ رامي ربيعة

مدافع النادي الأهلى حصل على 78% بعد إضافة 4% تفوق رياضي.

ـ محمود عزت

لاعب سموحة حصل على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة.