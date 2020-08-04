شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى توصى بتدعيم مركز المساك قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع مساك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهو الأمر الذى لا يراه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ضرورياً حتى هذه اللحظة، إلا أن اللجنة ترغب فى تدعيم المركز، خاصة أن فايلر قد لا يستكمل عقده ويرحل بعد انتهاء بطولة الدورى وأفريقيا هذا الموسم، حيث يوجد بند فى عقده يمنحه حق الرحيل بعد ثلاثة أشهر دون قيد أو شرط وبالتالى فمهمة تدعيم الفريق ستكون مسئولية لجنة التخطيط.

ويُفاضل مسئولو الأهلى بين خيارين لتدعيم الدفاع الأحمر الأول هو أسامة جلال مدافع إنبى والذى رحبت إدارة النادى البترولى ببيعه للأهلى، إلا أن هناك خلاف مادى حول سعره، والخيار الثانى هو إعادة محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة لمدة موسم ونصف وتنتهى إعارته بنهاية الموسم القادم، إلا أنه يوجد بند في عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فى الوقت الذى استقر فايلر فيه بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).