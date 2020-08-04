تقرير: هل يعود أكرم توفيق للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

"انتظر جلسة لوضع النقاط فوق الحروف".. بهذه الكلمات كان رد أكرم توفيق لاعب فريق الجونة والمعار من فريق الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي (2019 - 2020) على موقفه من العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

صاحب الـ22 عامًا، ارتبط أكثر من مرة بالعودة إلى صفوف الأهلي بعد تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، ونادر شوقي مسؤول فريق الجونة.

عبد الحفيظ أكد أن ناديه حسم موقفه من عودة الثنائي أكرم توفيق المعار للجونة، ومحمد شريف بعد تألقه في صفوف إنبي خلال الموسم الحالي.

لكن السؤال هل يُعطل طلب أكرم توفيق من عودة اللاعب للقلعة الحمراء في الموسم المقبل على الرغم من إعلان الأهلي عن رغبته في إعادة لاعبه من جديد؟..

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أكرم توفيق خلال حواره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" أكد أنه طلب الرحيل عن الأهلي مفضلاً قضاء فترة إعارة خارج أسوار الأهلي بحثًا عن المشاركة من أجل الانضمام للمنتخب الأوليمبي.

توفيق حقق رغبته وهو المشاركة من أجل الالتحاق بالمنتخب الأوليمبي ليصبح اللاعب أحد أبرز لاعبي شباب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتي شهدت تتويج الفراعنة باللقب الأفريقي تحت 23 عامًا والمؤهل إلى أولمبياد طوكيو والذي سيقام في صيف 2021.

وبحسب ما كشف عنه اللاعب الشاب، فإنه ينتظر أن يعقد جلسة مع مسئولي الأهلي "لوضع النقاط فوق الحروف" نظرًا لرغبته في المشاركة بصورة مستمرة من أجل الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو بجانب تحقيق رغبته في الاحتراف كخطوة تالية بعد الأهلي.

ووفقًا لأرقام أكرم مع الجونة حتى الآن، فقد شارك اللاعب الشاب رفقة الفريق الساحلي في 17 مباراة محلية مسجلاً هدفين بجانب صناعة تمريرة واحدة حاسمة.

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منافسة ثلاثية:

حاليًا يمتلك الأهلي ثلاثة لاعبين في وسط الملعب وهم: (عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي)، وبالطبع انضمام أكرم توفيق سيزيد من المنافسة في وسط الملعب خاصة أن الثلاثي من أعمدة الأهلي الأساسية وتحديدًا في ولاية المدرب السويسري رينيه فايلر.

صحيح أن فايلر يعتمد على جميع عناصره في القائمة الحالية، لكن في وسط الملعب يعتبر السولية وديانج وفتحي أوراق لا غنى عنها وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة أكرم توفيق لحجز مقعد أساسي في تشكيل فايلر بالموسم المقبل.

ووفقًا لأرقام السولية في الموسم الحالي، فصاحب الـ30 عامًا شارك في 26 مباراة بجميع المسابقات ليسجل أربعة أهداف مقابل صناعة ثلاث تمريرات حاسمة.

أما الشاب المالي أليو ديانج، فشارك مع الأهلي في موسمه الأول منذ قدومه من فريق مولودية الجزائر في 21 مباراة سواء كانت محلية أو قارية ليسجل هدفين وصناعة مثلهم.

ثالث الأسماء وهو حمدي فتحي العائد من إصابة تعرض لها مع المنتخب المصري في العام الماضي، فشارك صاحب الـ26 عامًا في أربع مباريات مسجلاً هدفًا واحدًا.

هل يكون أكرم بديلاً لفتحي؟:

حاليًا في مركز الظهير الأيمن يمتلك الأهلي الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي لكن الأخير بعد نهاية الموسم الحالي سينتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

فايلر الآن أصبح في تفكير على من يرافق محمد هاني، وهنا التفكير جاء في اختيار أكرم توفيق للمشاركة في هذا المركز، لكن صاحب الـ22 عامًا كان له رد على موقفه من خلافة "الجوكر" أحمد فتحي.

أكرم قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس1"، إنه لن يقدم مستواه 100% إذا شارك في هذا المركز، لافتًا إلى أنه يرغب في الاعتماد عليه بمركزه الأساسي وهو كلاعب وسط ارتكاز.