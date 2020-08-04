الزمالك: لم نستقر على موعد مباراة الرجاء.. وننتظر عودة أوناجم وبنشرقي خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأبيض لم يحدد موعد مباراته أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد عودة الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر، بينما تقام مباراة العودة في القاهرة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090، قال أنور: "لم نحدد حتى الآن موعد مباراة العودة أمام الرجاء، سنرسل خطاب إلى الاتحاد الأفريقي بموعد المباراة المقترح لكن الكاف صاحب القرار الأول والأخير".

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وأضاف: "نستعد حاليًا لعودة الدوري، خضنا العديد من المباريات الودية وظهرنا بشكل جيد، كما استفدنا من الظهور المميز لبعض الناشئين خاصة مع الوضع الراهن وحاجة الفريق لجهود العديد من اللاعبين".

وبسؤاله عن عودة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، قال: "خلال الـ48 ساعن المقبلة سيتواجدان في القاهرة، هما حاليًا في دبي، وفي انتظار أحد الرحلات المتوجهة إلى مصر".

وأتم أنور حديثه قائلًا: "أكثر ما يقلقني بخصوص عودة الدوري هي الإصابات، ولكن حالنا كحال باقي الأندية".

جدير بالذكر أن الزمالك سيعود لمنافسات الدوري يوم الخميس المقبل بمواجهة أمام المصري على ملعب الجيس باستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 لبطولة دوري WE المصري.