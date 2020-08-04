4 نجوم يترقبون العودة إلى الأهلي .. وفايلر يطلب صفقة سوبر لدعم الهجوم

أصبح خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حافلاً بالمنافسة والندية ورهن إشارة المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاعتماد عليهم فى الموسم المقبل.

وأعار النادى الأهلى 4 نجوم فى خط الهجوم وهم عمرو جمال إلى طلائع الجيش وصلاح محسن إلى سموحة والمغربى وليد أزارو إلى الاتفاق السعودى وأحمد ياسر ريان إلى الجونة لنهاية الموسم الجارى.

وطلبت لجنة التخطيط من الجهاز الفنى بقيادة فايلر تقييم مستوى اللاعبين الأربعة فى الموسم الحالى بعد قرار استكماله لحسم مسألة عودة بعض اللاعبين، كما أن المغربى وليد أزارو سيكون تحت تقييم اللجنة بعد انتهاء تجربته مع الاتفاق السعودى وعودته لبلاده لحين انتهاء الموسم الحالى.

ورغم وجود 4 مهاجمين خارج أسوار القلعة الحمراء

بخلاف الثلاثى مروان محسن والنيجيرى جونيور أجاى والسنغالى أليو بادجى كرؤوس حربة فى القائمة الأهلاوية للموسم الحالى، إلا أن فايلر طلب منذ فترة ليست بالقصيرة التعاقد مع مهاجم سوبر يجيد اقتناص الأهداف فى المرحلة القادمة.

ورشح فايلر بالفعل الثنائى جاكسون موليكا نجم مازيمبى الكونغولى وجاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقى من أجل التعاقد مع أحدهما فى الموسم المقبل بجانب النيجيرى بليسينج إيليكى الذى تعثرت مفاوضات ضمه فى شهر يناير الماضى.