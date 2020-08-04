طلائع الجيش يستضيف المقاولون ودياً استعدادًا لعودة الدورى

يستضيف نادي طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي يقام على استاد جهاز الرياضة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز في 6 أغسطس الجاري، بعد فترة توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد في تجربة ودية أخيرة للفريقين قبل العودة للمباريات الرسمية للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

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واستعاد فريق الطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني، جهود لاعبه عمرو جمال، بعد التأكد من شفائه من فيروس كورونا المستجد، وشارك في تدريبات الفريق بعد نتهاء أجازة عيد الأضحى يوم الأحد الماضي.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا، ويحتل المقاولون المركز الثانى برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.