مفاجأة .. ميدو يكشف عن مجموعه في الثانوية العامة

كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، عن موقف طريف بشأن الثانوية العامة، تعرض له أثناء وجوده في منتخب الشباب تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمب

قال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الثانوية العامة كنا في معسكر منتخب الشباب كان كابتن شوقي غريب بيمرنا في الجبل الساعه ٦ الصبح ونرجع المعسكر نجهز

ونروح كلنا الامتحان نحاول نغش من بعض شوية من اي حد قاريله كلمتين ونرجع تاني المعسكر كابتن شوقي كان بيعمل تدريب الساعه ٥ المغرب والمحصلة ٦٤٪ دخلوني تربية رياضية!!".

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يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ويجرى شوقي اتصالات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية العامة، ومن المقرر أن تظهر النتائج إلكترونيًا الساعة الثانية ظهر اليوم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، يوم الأحد ٢١ يونيو الماضي، واستمر حتى ٢١ يوليو الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، وإجراءات أمنية مشددة.

وأدى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٦٥٣ ألفًا و٣٨٩ طالبًا وطالبة، تحت إشراف ١٦٨ ألفًا و٣٨٩ معلمًا، في ثلاثة آلاف و٣١٣ لجنة أساسية، و٥٦ ألفًا و٥٩١ لجنة فرعية.