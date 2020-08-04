شاهد .. مانشستر يونايتد يعلن قميص الموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تصميم القميص الجديد للفريق الذي يظهر به في الموسم المقبل 2020/2021، حيث تعكف الفرق الأوروبية على إعلان التصميم الجديد للأطقم الخاصة بها في الموسم الجديد.
قالت صفحة مانشستر يونايتد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الزي الجديد: "بخياطة من ذهب وصناعة من تاريخ، نقدم لكم قميص يونايتد الجديد لموسم 202/2021".
وكان اليونايتد نجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حصل على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.
خاض مانشستر يونايتد هذا الموسم 38 مباراة في الدوري الإنجليزي فاز في 18 منها وتعادل في 12 وخسر 8 لقاءات، سجل 66 هدفًا واستقبل 36.
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