رياضة | سلمان المؤشر يجدد عقده مع الأهلي السعودي لمدة 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر سلمان المؤشر يجدد عقده مع الأهلي السعودي لمدة 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تجديد عقد لاعبه سلمان المؤشر. وحضر سلمان المؤشر إلى مقر النادي الأهلي بمدينة جدة وجدد عقده لمدة ثلاث سنوات. وأنهى مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة المؤشر الذي كان يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل التجديد. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الحزم ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

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