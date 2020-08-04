رياضة | دوري أبطال أوروبا يهدد انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أوروبا يهدد انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطور ارتباط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة أبرم اتفاقًا مع لاوتارو بأنه سينتقل إلى "كامب نو" هذا الصيف، إذا فاز البارسا بلقب دوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي برشلونة مع نابولي، السبت المقبل، على ملعب "كامب نو" في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن لاوتارو الهدف الأول لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، واتفق البارسا مع إنتر على استئناف المفاوضات عقب نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا.