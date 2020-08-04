رياضة | بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك بايرن ميونيخ بضم إحدى مواهب فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي رغم رفض النادي الكتالوني الاستجابة لعرض مبدئي قدمه البافاريون في وقت سابق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بيدري لاعب برشلونة، جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بأسلوب لعبه المميز إلى جانب شخصيته، وفي مقدمتها بايرن ميونيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن اتصلوا بإريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، لضم بيدري على سبيل الإعارة، لكن الرد جاء بالرفض.

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وقالت إن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، اتصل شخصيًا بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لطلب ضم بيدري على سبيل الإعارة، إلا أن الرد جاء بالرفض أيضًا.

وعاد بايرن للمفاوضات بشأن بيدري، حيث استفسر من برشلونة عن الأموال المطلوبة لضمه نهائيًا.