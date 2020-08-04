رياضة | أزمة عنيفة لفريق يوسين بولت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة لفريق يوسين بولت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم شكوك كبيرة حول مستقبل نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي الذي اشتهر بمنح فرصة لأسطورة ألعاب القوى والبطل الأولمبي يوسين بولت بخوض تجربة لعب كرة القدم في 2018.

وقال رئيس ومالك النادي مايك تشارلزورث، الذي ساعد النادي على اجتياز أزمة مادية في 2013، إنه سيبيع حصة أغلبية أو سيعيدها إلى رابطة الدوري الأسترالي إذا لم يتمكن من العثور على مشتر.

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وفي بيان للرجل البريطاني قال: "بعد 10 سنوات من الارتباط بمارينرز، أعتقد أن هذا الوقت المناسب للرحيل والبحث عن مستثمر جديد لكي يحصل على ملكية النادي".

واختتم مارينرز، الذي فاز 3-2 على ملبورن فيكتوري يوم الإثنين في الجولة الأخيرة من الدوري المحلي، الموسم في المركز الأخير للمرة الرابعة في 5 مواسم.