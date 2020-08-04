رياضة | قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني لمفاجأة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفية وذلك بعدما توج بلقب الليجا في الموسم المنقضي وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر هذا الصيف في بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوي التعاقد مع أي صفقة جديدة.

Advertisements

كان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي قد أكد أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقة كبرى في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يرغب في التخلص من أكثر من لاعب في فريقه مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.

ونجح زيدان في قيادة الميرنجي لحصد لقب الليجا، بينما لا يزال الفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولديه مباراة مهمة هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي.