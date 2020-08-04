شكرا لقرائتكم "قصر فى حق نفسه".. تعرف على رسالة أحمد عيد لأيمن حفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، عن حزنه على الوضع الحالي لأيمن حفني لاعب القلعة البيضاء السابق والمقاصة حالياً، وذلك بعدما أعلن نادي المقاولون العرب قطع إعارة حفني بداعي عدم الالتزام وعودته إلى الفريق الفيومي، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر: للاسف مكنتش اتمني ان ايمن حفني يتحط في الموقف ده هو كلاعب قماشة تاني بجد وعنده حلول غير طبيعية في الملعب ،، ولكن انا الحقيقة مش لاقي احسن من كلمة انه قصر في حق نفسه وقلت اجمل الكلام لاني بحبه جداً وبحاول ان مجيش عليه ،، ربنا معاك في الجاي يارب.



احمد عيد عبد الملك

من جانبه، أكد الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصة، أن المقاولون العرب لم يخطر المقاصة بقطع إعارة أيمن حفني لاعب الفريق الفيومي، والذي انضم في يناير الماضي إلى المقاولون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، وقال سراج الدين في تصريحات لـ "اليوم السابع" :"لم يصلنا قرار رسمي من المقاولون بقطع الإعارة والتي من المقرر أن تنتهي آخر الموسم في ميعادها، ولكن إذا قرر المقاولون فسخ الإعارة فاللاعب سيعود إلى التدريب مع المقاصة بشكل طبيعي حتى يمكن قيده مع بداية الموسم الجديد في قائمة الفريق".

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق وعودته إلى نادي مصر المقاصة، بعد أن تمت استعارته في يناير الماضي من الفريق الفيومى.

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وقال عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات لـ "اليوم السابع" :"أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته وعودته إلى المقاصة".

أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزماك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.

في سياق مختلف، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

واتفق الجهاز الفنى للمقاولون العرب مع نظيره فى وادى دجلة على خوض لقاء ودى بين الفريقين الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الكروى فى السادس من أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأكد علاء عبد الغنى المدرب العام لذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون فضل خوض لقاء وادى دجلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.