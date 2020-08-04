شكرا لقرائتكم الزمالك يحشد جميع أسلحته لمواجهة المصري في أولى مواجهات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام بعد غد، الخميس، على ستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التي جاءت بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يواصل الزمالك حاليًا تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضاً في بطولة الدورى.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على إشراك أحمد زيزو، صانع ألعاب الفريق، في مركز الجناح الأيسر أمام المصرى لتعويض غياب المغربى أشرف بن شرقى الجناح الأيسر للفريق مع الدفع بإسلام جابر في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب المغربى محمد أوناجم حيث يغيب الثنائى المغربى عن الزمالك لتواجدهم في المغرب طوال فترة التوقف الكروى حيث تم تأجيل موعد عودتهم أكثر من مرة بسبب ظروف الطيران ومن المقرر بشكل نهائي أن يعود الثنائى خلال الساعات القادمة إلى القاهرة، قادمين من مدينة دبى الإماراتية بعد اللجوء إلى الطيران من المغرب إلى الإمارات ثم إلى القاهرة من أجل إعادة الثنائى لعدم وجود رحلات طيران مباشرة من المغرب لمصر خلال الوقت الحالي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المباريات خلال شهر أغسطس الجارى وتأتى على النحو التالى:

الزمالك × المصرى على استاد برج العرب فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس بالجولة الـ14.

Advertisements

الزمالك × الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس فى الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر على استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس فى الجولة الـ21.

الزمالك × المقاولون العرب على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 27 أغسطس فى الجولة الـ22.